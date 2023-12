News Udinese – Cioffi senza parole: a gennaio senza sei giocatori

Questa è davvero difficile da digerire per il tecnico Gabriele Cioffi. Sappiamo che la rosa dell'Udinese (sulla carta) è lunghissima, ma tra infortuni ed altri problemi i giocatori a disposizione rischiano di essere sempre gli stessi. Proprio per questo motivo a gennaio si potrebbe incombere in una vera e propria emergenza. Sei giocatori saranno out per la Coppa d'Africa.