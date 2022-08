Udinese – Cioffi è già sotto osservazione: un errore andare via

Il tecnico del Verona è partito nel peggiore dei modi, vista la sconfitta contro il Bari. La società veronese inizia le prime riflessioni

Il tecnico solo qualche mese fa dopo la partita con la Salernitana aveva abbandonato il suo ruolo da mister dell'Udinese. L'accordo con l'Hellas Verona era già scritto, ma alla fine è stato ufficializzato qualche settimana dopo, in quel modo il mister toscano ha perso la chance di continuare con un gruppo solido e cresciuto omogeneamente. Il suo nuovo percorso, invece, in pochissimo tempo sembra potersi trasformare in un vero e proprio incubo. La prima sfida ufficiale è il miglior riassunto di questo primo mese di lavoro. La sconfitta per 4-1 contro il Bari neopromosso dalla terza categoria del calcio italiano è un risultato tutt'altro che da ricordare.

I motivi per cui è arrivata questa debacle sono diversi e le colpe sicuramente non sono solo del mister. La presidenza veronese ha adottato una nuova strategia di mercato e si sta liberando di diversi pezzi pregiati. Stiamo parlando di giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza e quest'anno, invece, regaleranno le loro giocate ad altri tifosi. In queste ore di mercato, inoltre, la situazione sembra non essere migliorata ed anzi la squadra potrebbe continuare ad avere delle mancanze. Sembra essere solo questione di tempo prima che un giocatore come Simeone annunci l'addio assieme a Caprari, Casale, Cancellieri e molti altri nel corso di questo calciomercato.

Una scelta sbagliata

Ad oggi Gabriele Cioffi non ha mai nascosto il suo malcontento (anche nelle interviste) e soprattutto dopo una sconfitta come quella dell'altra settimana, la situazione è sicuramente complicata. Ad oggi la scelta fatta dall'ex mister dell'Udinese sembra essere sbagliata, visto che ha preferito la sicurezza dei due anni di contratto alla possibilità di fare la differenza con una società pronta e che conosceva a memoria. In conclusione non perdere le parole dei nuovi arrivi bianconeri, stiamo parlando di Adam Masina e Bijol. Due giocatori pronti per fare la differenza <<<