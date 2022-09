Notizie Udinese | Cioffi studia la mossa: possibile ritorno al passato

L'ex tecnico dei friulani avrebbe in mente di tornare al vecchio modulo, più consono alle caratteristiche dei suoi giocatori

Redazione

L'avvio dell'Hellas Verona è stato molto al di sotto delle aspettative. I primi segnali inquietanti sono arrivati con la sconfitta interna per 4-1 contro il Bari in Coppa Italia, squadra neopromossa in serie B. Nelle settimane successive le cose non sono più di tanto migliorate, con il Verona capace di ottenere i 3 punti solo con la Sampdoria, altra squadra in netta difficoltà di rendimento e risultati.

Le cause di questo flop iniziale sono molteplici. La prima è sicuramente la partenza in estate dei tanti big che avevano fatto del Verona una squadra temibile sotto vari punti di vista. In una sola sessione di mercato sono stati venduti Caprari, Barak e Simeone, umo dei tridenti più prolifici dello scorso campionato. La seconda è la partenza dell'allenatore, direzione Marsiglia. Tudor, la scorsa stagione, ha dimostrato di essere un ottimo tecnico e di saper trarre dai giocatori il meglio da ognuno. A tutto questo ci aggiungiamo i diversi infortuni che hanno martoriato la squadra di Cioffi in questo avvio, soprattutto nel reparto arretrato, costringendo i veneti a giocare più volte in totale emergenza difensiva.

Ritorno al futuro

Vista la mancanza di risultati che stentano ad arrivare, Gabriele Cioffi starebbe studiando qualche novità tattica, anche dal punto di vista del modulo, per il suo Hellas Verona. La più probabile sarebbe un ritorno al 3-4-2-1 di Ivan Juric e poi di Igor Tudor, modulo a cui i giocatori gialloblù sono più abituati. A scriverlo è il Corriere di Verona all'interno delle sue pagine sportive: "Hellas, ritorno al futuro. Col doppio trequartista Cioffi rimette mano alla sua lavagna tattica". Potrebbe essere questa quindi la mossa preparata da Cioffi per mettere in difficoltà la sua ex squadra e impedirgli la sesta vittoria consecutiva.