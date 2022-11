News Udinese / Cioffi torna in panchina? Spunta l’ipotesi già nella sosta

L'ex allenatore dell'Hellas Verona potrebbe essere richiamato in Serie A già durante questa sosta per i Mondiali. Contatti avviati

Redazione

L'Hellas Verona è sicuramente una delle delusioni più grandi di questo avvio di stagione. Gli scaligeri, dopo 15 partite, si ritrovano fanalino di coda con soli 5 punti conquistati, con l'ultima vittoria che risale addirittura allo scorso settembre contro un'altra formazione in grande difficoltà, ovvero la Sampdoria. Da lì in poi sono arrivate 9 sconfitte consecutive. Il cambio allenatore, avvenuto prima della partita contro i Campioni d'Italia, non ha portato i frutti sperati, con Bocchetti che non è riuscito a conquistare neanche un punto in sei gare.

Ora, arrivano, ultime sul futuro della panchina dell'Hellas Verona in arrivo dalla Gazzetta dello Sport: il patron Setti si prenderà non più di una decina di giorni per decidere, perché vuole avere il tempo per preparare la ripartenza, soprattutto dopo la sconfitta nello scontro diretto contro lo Spezia di domenica pomeriggio.

Il ritorno di Cioffi — Difficile quindi che Bocchetti resti. Ma gli scaligeri, avendo già Di Francesco e Cioffi a libro paga, l'ipotesi più probabile, al momento, è che ritorni proprio l'ex tecnico dell'Udinese, scaricato poco più di un mese fa. In quel caso potrebbe salutare pure il direttore sportivo Marroccu, che non si è lasciato benissimo con Cioffi. Terremoto in arrivo quindi all'ombra dell'Arena.