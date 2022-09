Udinese – Cioffi: “Voglio una squadra aggressiva, che non demorde mai”

L'ex tecnico bianconero ha detto la sua. L'inizio con il Verona non è stato dei migliori, ma ora sembra esser stata presa la giusta via

L'ex tecnico bianconero vuole continuare a fare la differenza nonostante sia iniziato un nuovo capitolo della sua giovane carriera. Dall'Udinese è passato al Hellas Verona dove l'approccio non è stato dei migliori ed infatti ad inizio campionato si pensava che la panchina potesse addirittura saltare. Adesso, invece, sembra essere stata trovata una quadra anche con la società. I cinque punti in cinque giornate immettono fiducia e tranquillità in un ambiente tutt'altro che tranquillo fino a qualche settimana fa. Proprio oggi il mister fiorentino ha fatto il punto sulla sua nuova avventura. Ecco le dichiarazioni di Gabriele Cioffi alla Gazzetta dello Sport.