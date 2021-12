Notizie Udinese – I precedenti con il Cagliari: tradizione positiva

Cinquantadue gli incontri ufficiali tra le due squadre nel campionato italiano. I bianconeri si trovano in vantaggio. Ecco tutti i precedenti

L'Udinese, reduce da cinque partite consecutive senza successo in Serie A, ha un disperato bisogno della vittoria. Tuttavia, il cambio di allenatore sembra aver portato entusiasmo e buon umore. La squadra di Gabriele Cioffi ha ben impressionato nelle ultime due gare. Sabato, i friulani saranno chiamati al delicato match contro il Cagliari. Si preannuncia una sfida tesa ed equilibrata dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Non sarà naturalmente il primo incontro tra i due club, che si sono già affrontati in cinquantadue match di Serie A. Ecco i precedenti.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben cinquantadue volte nella massima serie del campionato italiano. Dominio bianconero. I friulani infatti hanno ottenuto venticinque successi contro gli undici del Cagliari. I pareggi sono sedici. Tuttavia, quando si gioca in Sardegna la musica cambia. In casa i rossoblù hanno vinto ben otto volte su 26 incontri. Nella scorsa stagione, i ragazzi di Semplici non hanno mai perso contro l'Udinese. All'andata è finita 1-1, mentre alla Dacia Arena i sardi si sono imposti 0-1 grazie al rigore trasformato da Joao Pedro. Non finisce qui. Andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato settantanove gol. I rossolbù cinquantaquattro. Il migliore marcatore dei friulani è Antonio Di Natale con sei reti segnate, mentre per gli isolani comanda Franco Selvaggi a quota cinque. Dei giocatori a disposizione di mister Gabriele Cioffi solamente Pereyra (2 gol), De Maio e Pussetto (1 gol) hanno già segnato al Cagliari. Tuttavia, sabato saranno disponibili solamente gli ultimi due. Per quanto riguarda i ragazzi di Walter Mazzarri, invece, sono andati a segno contro l'Udinese Joao Pedro (3 reti), Pavoletti (2 reti), Lykogiannis e Ceppitelli (1 rete). In attesa di questo match, torniamo a parlare di mercato. La telenovela Stryger Larsen potrebbe essere arrivata ad una svolta. Ecco gli ultimi aggiornamenti <<<