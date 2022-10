Udinese, clamorosa bufala su Beto! Tutto falso / News

Beto parla poco e segna molto. Il rapporto minuti giocati e cartellini timbrati è da paura. In 12 partite in Serie A ha calpestato il manto erboso per soli 494 minuti e ha già fatto 5 gol ma c'è chi ha il coraggio di parlare male di lui. Arriviamo al dunque.

Nulla di più falso. Forse qualcuno è stato abituato troppo bene ma un giocatore come Beto non avrebbe mai detto una cosa del genere, soltanto perché non parte sempre da titolare, e infatti non l'ha detto. Si possono anche fare dei ragionamenti ad alta voce ma la verità è una sola: facciamo chiarezza! <<<