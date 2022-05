Udinese – Spezia / Le probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

Il team bianconero si prepara per il prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita non semplice: le ultimissime

La squadra allenata da Gabriele Cioffi vuole continuare (a tutti i costi) il suo processo di crescita che l'ha portata ad essere una delle società più quotate in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una crescita che fa paura, visto che in pochissimo tempo questo team è diventato ultra competitivo e capace di strappare risultati positivi anche contro le big del nostro campionato. Ora si lavora per concludere nel miglior modo possibile il finale di stagione . Ci sono ancora due partite e di conseguenza sei punti in palio, i primi tre contro lo Spezia di Thiago Motta e gli altri contro la Salernitana in un match che si potrebbe prospettare clamorosamente equilibrato. Intanto ecco quali potrebbero essere i ventidue che scenderanno in campo domani pomeriggio .

L'Udinese già sa che dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, ma non per questo non ha intenzione di dare tutto sul campo e cercare di portare a casa i tre punti finali. Al posto di Rodrigo Becao si scalda già un titolarissimo come Bram Nuytinck che nell'ultimo periodo non stava trovando molto spazio, ma vuole comunque continuare a dare tutto. Non a caso non perderti le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia dell'incontro. Buona parte delle sue affermazioni sono anche incentrate sul capitano della società friulana. Ecco le parole alla vigilia di Spezia Udinese <<<