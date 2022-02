News Udinese: clamorosa possibile assenza nei biancocelesti

Manca sempre meno alla partita tra i friulani e gli uomini di Sarri. Ma i biancocelesti rischiano di perdere il loro top player e non solo

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena alla Dacia arena la sfida tra l'Udinese e gli uomini contati di Maurizio Sarri. Le due squadre arrivano alla gara da situazioni completamente opposte. I padroni di casa sono reduci da una tremenda sconfitta per 4-0 sul campo dell'Hellas Verona. Situazione opposta invece per gli ospiti. Nella loro ultima partita in campionato hanno affondato la squadra di Sinisa Mihajlović con un secco 3-0. I biancocelesti non perdono in campionato dal match del 9 gennaio contro i nerazzurri, terminato 2-1. L'ultima volta che si sono affrontati i friulani e i giocatori del mister toscano è stato agli ottavi di finale di Coppa Italia, partita terminata ai supplementari con la rete di Ciro Immobile. Proprio il bomber biancoceleste è a rischio per il Sunday night. Ecco perché...

L'attaccante di Torre Annunziata, non potrà prendere parte alla partita di Europa League, tra il Porto e i biancocelesti, a causa di di un'influenza. Immobile ha stretto i denti e ha provato ad esserci in un dei match più importanti della stagione. Ma non ci è riuscito, saltando anche la rifinitura prepartita per il match europeo. Sicuramente questa sera non lo vedremo in campo. Ma domenica quale sarà il tridente di una delle squadre più prolifiche della Serie A?

Con la partenza del kosovaro Vedat Muriqi, in direzione Mallorca, il mister biancoceleste è rimasto senza una punta di ruolo. Potremmo vedere schierato uno tra Felipe Anderson o Pedro come falso 9, oppure potrebbe arrivare l'esordio di Jovane Cabral, arrivato nel mercato di riparazione nella Capitale dallo Sporting Lisbona (ma non è ancora al 100%). Ma non è finita qua, perché Maurizio Sarri non avrà solo il dubbio Immobile fino all'ultimo minuto, ma dovrà rinunciare a parecchi suoi giocatori. Ma avete sentito gli ultimissimi aggiornamenti? I biancocelesti non potranno contare sugli infortunati Acerbi e Lazzari e nemmeno su 2 altri squalificati <<<