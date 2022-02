News Udinese / Colpo di scena! Il tecnico biancoceleste trema e Cioffi…

Nel prossimo match in programmazione, il mister biancoceleste dovrà fare i conti tra infortunati e squalificati ma non finisce qui: il punto!

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena alla Dacia Arena la sfida tra Udinese e gli uomini di Sarri . La squadra di casa arriva al Sunday night reduce da un rotonda sconfitta 4-0 in casa del Verona. Risultato anche troppo severo per i friulani che sono andati molto vicino al goal in più di una occasione. Invece, i biancocelesti arrivano da una prestazione più che convincente all’Olimpico con un netto 3-0 contro la squadra di Sinisa Mihajlović. A timbrare il cartellino sono stati Immobile su calcio di rigore e Zaccagni il quale ha firmato la sua prima doppietta da quando è arrivato dalla capitale. Ma arriviamo al dunque.

Il mister Toscano Maurizo Sarri però si ritrova ancora con la coperta corta. Questa volta però per squalifica. Perché sia Luis Alberto che Lucas Leiva hanno ricevuto nel match delle 15:00 di sabato scorso la quinta ammonizione. Di conseguenza, il mister biancoceleste dovrà fare a meno di questi due elementi per sabato sera. Al posto del fantasista spagnolo dovrebbe giocare Basic. Invece, in cabina di regia, vista l’assenza del brasiliano Leiva, agirà al suo posto Danilo Cataldi. La sfortuna dei biancocelesti non finisce qua perché i capitolini dovranno fare a meno nelle trasferta di Udine anche di Lazzari, che ha rimediato nella sfida contro il Bologna una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Non sarà della partita neanche il difensore campione d’Europa Francesco Acerbi che dovrebbe riaggregarsi al gruppo solo nella prossima settimana. Ma non finisce qui.

Invece, per quanto riguarda i padroni di casa, non vi è nessun giocatore squalificato, ma ci sono dei giocatori in dubbio per il match di domenica. Il primo nome è quello di Udogie. L'esterno italiano è stato sostituito nell'intervallo nella partita di sabato scorso per un problema di tipo muscolare alla gamba sinistra, ma questo non dovrebbe impedirgli di scendere in campo in questo turno di campionato. Situazione diversa invece per il difensore Nuytinck. Sarà difficile vederlo titolare domenica, perché l'olandese stesso ha affermato di soffrire di un piccolo fastidio al ginocchio da qualche mese.