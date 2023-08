Ex Udinese – Il difensore francese Brandon Soppy è vicinissimo al Torino

Brandon Soppy è pronto per il terzo trasferimento negli ultimi tre anni. Dopo una stagione in bianconero in cui si è ambientato nel nostro campionato, è arrivato l'addio e di conseguenza l'approdo in quel di Bergamo. Con Gasperini, però, non è mai scoccata la scintilla e proprio per questo motivo potrebbe arrivare un'altra operazione nel corso delle prossime settimane. Alla porta c'è una squadra di grandissima caratura come il Torino di Ivan Juric. La squadra piemontese e quella bergamasca stanno preparando uno scambio tra due esterni a tutta fascia. Singo sembra essere pronto, infatti, per completare il percorso inverso. Vedremo se questa trattativa effettivamente prenderà quota nelle prossime ore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Paul Pogba torna ad allenarsi con i bianconeri <<<