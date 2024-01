News Udinese / Il clamoroso esordio del bomber: Davies già spalle al muro

Keinan Davies si prepara per quello che potrebbe diventare a tutti gli effetti l'esordio in bianconero. Ecco tutti i dettagli sul suo rientro

Arrivato come sostituto di Beto, non c'è mai stata la possibilità di vederlo all'interno del campo da gioco. Keinan Davies non solo al momento ha deluso le aspettative, ma è stato un vero e proprio desaparecidos. Il calciatore ora ha grande voglia di rimettersi in mostra e dire la sua all'interno di una squadra di primissimo livello come l'Udinese.