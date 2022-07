News Udinese | Clamoroso! Pussetto in campo contro il Qatar!

Nell'amichevole persa per 2-1 dall'Udinese contro il Qatar, la vera notizia è un altra: Ignacio Pussetto , è per la terza volta, un giocatore dei bianconeri. Nessuno se lo aspettava, ma la telenovela dell'estate friulana ha avuto un lieto fine. Non si conoscono ancora i dettagli, ma il fatto dell'ingresso dell'attaccante argentino al 71' al posto di Success, fa presagire un suo ritorno ufficiale.

Pussetto era stato visto a Lienz nei giorni scorsi e aveva attirato l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi. Ora svelata la verità: l'argentino giocherà con i friulani anche nella prossima stagione. Dopo il rientro al Watford, di fatto, il classe '95 non aveva preso parte agli impegni degli inglesi, cosa che faceva presagire una sua partenza imminente. Si parlava di ritorno, ma sembrava impossibile per l'ingaggio percepito dall'argentino. Invece adesso tutto è realtà. Ora non ci resta di conoscere tutti i retroscena dietro al suo arrivo.

Oggi pomeriggio è andata in scena l'ultima amichevole dei friulani nel ritiro in terra austriaca. La partita non era visibile su canali italiani (solo la nostra redazione ve l'ha raccontata live) e nonostante la sconfitta, la notizia di Pussetto ha sconvolto in positivo l'ambiente bianconero. L'attaccante argentino ha infatti preso il posto, al minuto 71, di Isaac Success, quando l'Udinese era già sul risultato di 2-1 in favore della nazionale che ospiterà il Mondiale (a cui l'Italia non parteciperà). Solo 20 minuti di sgambate quindi, ma con la consapevolezza di essere solo all'inizio della sua terza avventura ad Udine. Sorride invece Sottil che nonostante il secondo k.o. consecutivo, avrà con Nacho Pussetto a sua disposizione, lo stesso parco di attaccanti che è riuscita a segnare 61 reti la scorsa stagione. Se volete rivivere i momenti salienti e il riassunto del match, non perdetevi il nostro commento alla partita <<<