Udinese-Qatar | Risultato LIVE e formazioni ufficiali

Oggi l'Udinese scenderà in campo per l'ultima amichevole del ritiro di Lienz. Gli uomini di Sottil vogliono prolungare la striscia di buone prestazioni fatte vedere finora, nonostante la sconfitta nell'ultimo match con il Bayer Leverkusen per 2-1. Alle 17:00 tocca al Qatar, nazionale che ospiterà i Mondiali che si terranno a novembre. L'incontro non ha favoriti, visto anche la rara pratica di partite fra club e nazionali. Di sicuro la formazione mediorientale sarà un avversario ostico. Tuttavia, i diritti TV non sono stati acquistati da nessuno e il match non sarà visibile.