Udinese – Come cambia la classifica dopo la partita contro la Roma

L'Udinese rimane così bloccata a quota 26 punti mentre la Roma vola a 30 in nona posizione. La squadra di Runjaic è stata raggiunta dal Torino a pari punti, pertanto se il campionato finisse oggi e venissero utilizzati tutti i criteri, i friulani sarebbero in undicesima posizione. Una situazione strana, dai molteplici esiti che solo con il tempo sarà risolta.

Da un lato esiste una squadra che non ha fiducia in se stessa e tende ad estraniarsi in tante partite, dimenticandosi di ciò che può veramente dare. Dall'altro assistiamo ad una formazione in grado di compiere ardue imprese come la vittoria a Firenze oppure il pareggio con l'Atalanta. Si tratta di una Udinese capace di alzare il proprio spessore e il proprio sguardo verso qualcosa di grande.