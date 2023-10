Udinese – La classifica è drammatica: ecco il paragone con l’anno scorso

Dopo otto giornate di campionato si possono iniziare a fare i primi paragoni . L'Udinese sta vivendo una situazione davvero difficile e ciò che sta avvenendo in queste ore è il principale indizio. Sottil rischia seriamente l'esonero e se mettiamo a confronto la classifica dell'anno scorso con quella di quest'anno il risultato è davvero impietoso.

Il paragone è tosto

L'anno scorso di questi tempi l'Udinese sognava davvero in grande, aveva da poco battuto i neroazzurri di Simone Inzaghi e lottava per la Champions League. Oggi la realtà è ben diversa con un team che è il peggiore di tutta la Serie A per differenza, si è passati da 19 punti a 5. Un insuccesso clamoroso.