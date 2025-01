Verso Udinese-Roma | Sfida chiave per l’Europa? L’analisi della classifica

Le due squadre si trovano ad un punto di distanza ed entrambe potrebbero puntare ad un posto in Europa per la prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 16:08)

Domenica prossima, il Bluenergy Stadium sarà teatro di un match fondamentale per le ambizioni europee dell'Udinese. La sfida contro la Roma di Ranieri si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto, con le due squadre divise da un solo punto in classifica.

Per i friulani, una vittoria rappresenterebbe un'iniezione di fiducia importantissima e li avvicinerebbe pericolosamente ai posti che valgono l'accesso alle competizioni continentali. Dopo una fase di stagione altalenante, l'Udinese ha mostrato segnali positivi e negativi ma ha tutte le carte in regola per giocarsi le proprie chance fino in fondo.

Dall'altra parte, la Roma di Ranieri arriva a questa partita con la consapevolezza di dover fare punti per consolidare la propria posizione in classifica. I giallorossi, pur avendo vissuto qualche difficoltà in questo inizio di campionato, restano una squadra di grande qualità e ambizioni. Insomma, ci aspetta una partita ricca di emozioni e con in palio punti pesantissimi. L'Udinese, davanti al proprio pubblico, avrà l'opportunità di dare una svolta decisiva alla propria stagione.