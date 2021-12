Notizie Udinese – Classifiche a confronto: non ci crederete, ma…

Andiamo ad analizzare la classifica di quest'anno con quella della scorsa stagione dopo diciotto giornate. Ecco la posizione dell' Udinese

La prima parte di stagione è andata. L'Udinese, tra alti e bassi, ha conquistata 20 punti in 18 giornate. Inutile dire che all'appello manca la gara contro la Salerntiana. Speriamo che a breve il giudice sportivo prenda una decisione in merito. Dall'arrivo di Gabriele Cioffi, il team friulano ha inanellato una serie di un pareggio e due vittorie. Il tecnico toscano ha portato una ventata di aria fresca, che potrebbe sapere di salvezza tranquilla, condita da un cambio di mentalità ed atteggiamento. In attesa del ritorno in campo, andiamo a confrontare la classifica di quest'anno con quella dell'anno scorso.

Classifiche a confronto

Naturalmente, il confronto si baserà solamente sulle prime diciotto giornate. Sembrerà strano, ma rispetto all'anno scorso, l'Udinese ha conquistato 3 punti in più. Nella passata annata, il team bianconero ha ottenuto quattro vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, per un totale di 17punti. In questa stagione, i bianconeri sono riusciti a pareggiare tre partite in più e a perderne tre in meno. Le vittorie sono sempre quattro. L'anno scorso, a fine anno, il bottino recitava 40 punti. I ragazzi di Cioffi riusciranno a ripetersi? Nel frattempo, andiamo a scoprire le posizioni delle altre squadre.

Altre squadre

I club che hanno spiccato il volo rispetto alla passata stagione sono senza dubbio la Fiorentina ed il Torinoche hanno rispettivamente 13 e 12 punti in più. Bene anche il Napoli (+5), l'Atalanta (+4) ed i campioni d'Italia (+3), nonostante le importanti cessioni arrivate in estate. Passiamo alle note negative. Il Cagliari ha perso quattro punti, così come Hellas Verona, Sampdoria ed i rossoneri di Pioli. Male anche Spezia, Vecchia Signora e Genoa: -5. La squadra che ha perso più punti è il Sassuolo con 6 lunghezze in meno. Chiudiamo con le due romane. Sia i ragazzi di Sarri che quelli di Mourinho hanno 3 punti in meno.