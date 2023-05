Udinese – Di nuovo clima match / Il calendario è serrato: rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e continuare a mettersi in mostra anche nelle cinque giornate che mancano da qua alla fine della stagione. L'obiettivo finale resta l'ottavo posto.

I prossimi avversari della squadra allenata da Andrea Sottil saranno i doriano guidati da Dejan Stankovic. Un team che non sta vivendo una situazione facile sia in campo che nei tribunali e l'Udinese deve approfittarne perché i tre punti sono fondamentali. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<