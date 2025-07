Udinese – Il club chiede informazioni per Pinamonti! Al via la trattativa?

Il club è alla ricerca di attaccanti validi per la prossima stagione e dopo un primo momento adesso il club chiede informazioni per Pinamonti

Sono settimane intense per l'Udinese . A un mese esatto dall'inizio della stagione, la squadra bianconera è impegnata nel cercare un attaccante di qualità per sostituire Lorenzo Lucca , che si è trasferito al Napoli in modo definitivo.

Stando a quanto affermato dall'esperto di mercato Nicolò Schira , il club friulano avrebbe mostrato interesse per Andrea Pinamonti , che potrebbe lasciare il Sassuolo in questo periodo di mercato. Nella scorsa stagione, il giovane del 1999 ha giocato con il Genoa , realizzando più di dieci gol nel campionato.

Attualmente, l'Udinese può contare solo su Davis e Bayo, che ieri hanno incontrato i tifosi friulani, mentre Pizarro non è ancora considerato pronto per la Serie A e Sanchez è ancora in piena rivolta. Pinamonti sarebbe il profilo ideale per mantenere un buon livello in attacco. Le ultime di mercato: Attacco di rifondare! Ecco il nuovo profilo ideale <<<