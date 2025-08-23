Mercato Udinese – Il club offre ma viene respinto! La situazione

Nelle ultime ore il club bianconero ha piazzato un’offerta un Francia per un giocatore ma è stata respinta

Nelle recenti ore, l'Udinese ha presentato un'offerta al Nizza per il giovane difensore Amidou Doumbouya, nato nel 2007. Il portale Footmercato riporta che il club francese ha respinto la prima proposta dei bianconeri per il difensore, il cui contratto scade nel 2026 e che non sembra intenzionato a rinnovare con i rossoneri.