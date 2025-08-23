Nelle recenti ore, l'Udinese ha presentato un'offerta al Nizza per il giovane difensore Amidou Doumbouya, nato nel 2007. Il portale Footmercato riporta che il club francese ha respinto la prima proposta dei bianconeri per il difensore, il cui contratto scade nel 2026 e che non sembra intenzionato a rinnovare con i rossoneri.
mondoudinese udinese news udinese Mercato Udinese – Il club offre ma viene respinto! La situazione
udinese
Mercato Udinese – Il club offre ma viene respinto! La situazione
Nelle ultime ore il club bianconero ha piazzato un’offerta un Francia per un giocatore ma è stata respinta
Durante la scorsa stagione, il diciottenne ha fatto tre apparizioni con la squadra principale del Nizza, due delle quali in Ligue 1. È un giocatore che fa parte delle selezioni giovanili della Francia.
Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato friulano: Pozzo ha scelto il nuovo Lucca: AFFARE FATTO<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA