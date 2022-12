Udinese | Collavino: “Academy top, basta guardare la crescita di Pafundi”

Il profilo del classe 2006

Il giocatore bianconero è un centrocampista offensivo. Pafundi è abile sia tra le linee, alle spalle del centrocampo avversario, ma anche partendo dall’esterno per accentrarsi per provare il tiro in porta o un dialogo nello stretto con i compagni. È un mancino naturale dotato di grande tecnica, agilità e velocità. La sua rapidità nei movimenti e abilità palla al piede gli permettono di dribblare il suo diretto avversario per creare superiorità numerica. Ha bruciato tutte le tappe, oltre che per le sue qualità anche per i valori che gli ha trasmesso la sua famiglia. Riceve sempre il supporto dei suoi genitori e anche di suo fratello Andrea, classe 2004 e compagno di squadra nella Primavera dell’Udinese. Che sia un predestinato o meno solo il tempo c’è lo può dire, ma Pafundi non si pone limiti ed è giusto sognare vista la giovane età. Adesso cambiamo discorso e non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato in entrata. Un difensore centrale non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza dovrebbe restare in bianconero. Il punto su Bram Nuytinck <<<