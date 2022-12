Mercato Udinese – Spente le voci su Nuytinck / La permanenza si avvicina

Il giocatore bianconero ha scritto delle pagine importanti nel corso delle ultime stagioni ed ora non vede l'ora di poter continuare a fare la differenza in vista dei prossimi incontri e potersi riprendere quella titolarità che manca da tanto tempo. Per il momento bisogna ancora accontentarsi, visto che diversi giocatori sembrano essere pronti e sicuramente più adatti ai ruoli che bisogna ricoprire. Ad oggi, infatti, Bram Nuytinck è stato per la maggior parte del tempo un giocatore marginale e non è mai riuscito a prendersi un ruolo da assoluto protagonista nel corso delle ultime due stagioni. Andiamo a vedere come, però, tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro.

Il talento che arriva dall'Olanda ha chiesto la cessione nel corso delle prime settimane di pausa dal Mondiale. Il suo interesse è quello di poter giocare il più possibile e di conseguenza tornare ad essere importante per una società che non sia per forza l'Udinese. Sul momento erano ben due le squadre pronte a far partire un'offerta per le sue prestazioni, ma alla fine non si è concluso nulla. Da una parte c'era il Monza che non è riuscito a trovare un accordo con Palladino visto che il tecnico non ha messo nella lista dei preferiti l'olandese e poi c'è stata anche l'offerta della Salernitana. Anche i campani, però, non sono riusciti a concretizzare nulla. Motivo per cui adesso Bram non vede l'ora di poter tornare importante per la sua Udinese.