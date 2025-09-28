Sassuolo-Udinese | Collavino attacca il sistema VAR: le parole

Franco Collavino, amministratore delegato dell'Udinese, ha rilasciato dichiarazioni durante una conferenza stampa successiva alla sconfitta contro il Sassuolo, concentrandosi sui due rigori annullati dal VAR. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo analizzato le riprese e siamo molto delusi. Ci sono stati due interventi del VAR che hanno cambiato le decisioni dell'arbitro e hanno influenzato l'andamento di una partita complessa che avrebbe potuto prendere una direzione diversa. Nel primo caso, le riprese non erano nitide, ma non ha senso applicare il VAR in quella situazione, anzi provoca maggiore confusione rispetto a quanto accade in campo: le immagini non erano chiare e l'arbitro, che si trovava a pochi passi, aveva valutato la situazione in modo corretto secondo il nostro punto di vista. "