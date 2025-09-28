Franco Collavino, amministratore delegato dell'Udinese, ha rilasciato dichiarazioni durante una conferenza stampa successiva alla sconfitta contro il Sassuolo, concentrandosi sui due rigori annullati dal VAR. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo analizzato le riprese e siamo molto delusi. Ci sono stati due interventi del VAR che hanno cambiato le decisioni dell'arbitro e hanno influenzato l'andamento di una partita complessa che avrebbe potuto prendere una direzione diversa. Nel primo caso, le riprese non erano nitide, ma non ha senso applicare il VAR in quella situazione, anzi provoca maggiore confusione rispetto a quanto accade in campo: le immagini non erano chiare e l'arbitro, che si trovava a pochi passi, aveva valutato la situazione in modo corretto secondo il nostro punto di vista. "
Sassuolo-Udinese | Collavino attacca il sistema VAR: le parole
Ha continuato Collavino:
"Il secondo episodio è serio in quanto si tratta di un rigore che dura per tutta la vita. Solet è stato colpito al piede e non è compito del VAR determinare la forza del colpo; non si tratta di un chiaro e lampante errore e quindi il VAR non avrebbe dovuto intervenire. Invece, ha agito in modo inappropriato e qualcuno dovrebbe chiarire ancora come viene applicato questo regolamento”.
“Come club, siamo stati sostenitori dell'uso della tecnologia in campo per garantire trasparenza, ma oggi, in presenza di immagini chiare, questo non è avvenuto, soprattutto nel primo caso, mentre nel secondo riteniamo che il rigore fosse giustificato”.
