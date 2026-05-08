L'Udinese ha rinnovato il contratto di uno dei suoi perni nel corso delle ultime due stagioni, stiamo parlando del centrocampista Jesper Karlstrom. Il mediano ha prolungato il suo accordo fino al 2028, in quello che è sicuramente un colpo che dimostra quanto i bianconeri vogliano ancora fare la differenza e soprattutto mettersi in mostra oltre che continuare a scalare la classifica. La sensazione è che si è trovato uno zoccolo duro su cui costruire il futuro del team che mai come ora (nell'ultimo decennio) si è mostrato così roseo. Molto dipenderà pur sempre dal mercato, ma nel frattempo passiamo alle dichiarazioni di Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, che presenta questo rinnovo.

Le parole di Franco Collavino

Karlstrom e Noslin

"Il rinnovo di Jesper, nostro capitano, è un momento molto importante che rafforza le nostre basi tecniche per il futuro del team. Posso dire che Karlstrom si è calato immediatamente in quella che è la nostra realtà. Si tratta di un calciatore dallo spessore internazionale, che sarà protagonista nel corso dei prossimi Mondiali con la maglia della Svezia". Infine ha concluso: "Un calciatore che sarà sicuramente un perno ed un esempio di mentalità per tutti i calciatori giovani presenti all'interno della nostra rosa".