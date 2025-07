Udinese – Collavino interviene sulla questione Sanchez/Runjaic

Se inizialmente il ritiro dell'Udinese si è svolto presso il centro sportivo Bruseschi , successivamente si è trasferito a Lienz . In questo contesto, l'attenzione di tutti è concentrata su un'assenza che sta facendo molto discutere. Sebbene il suo nome fosse presente nella lista dei convocati pubblicata dal mister Runjaic per la preparazione alla nuova stagione, Alexis Sanchez non si è ancora mostrato a Udine e ha inviato segnali che potrebbero anticipare il suo definitivo addio al club.

Il legame tra il cileno e l’allenatore, mai realmente sviluppatosi durante l’ultima stagione, potrebbe concludersi in modo negativo in questa seconda esperienza del Niño con la squadra bianconera. Tuttavia, la società ha offerto poche informazioni riguardo a questa situazione che mantiene i tifosi in uno stato di attesa. In un'intervista, il Direttore Generale Franco Collavino ha condiviso alcune considerazioni sulla questione.