Mercato Udinese – Colpo dal sapore europeo a centrocampo? Il punto

La dirigenza bianconera valuta un colpo a centrocampo dallo stampo europeo per la prossima stagione 2025/2026

L'Udinese è arrivata a Lienz per dare inizio al ritiro precampionato in Austria, e si sta preparando per un'altra amichevole dopo quella giocata a Fagagna contro i sloveni dell’NK Opatija. Nel frattempo, la dirigenza si sta muovendo attivamente sul mercato dei trasferimenti, puntando a portare nella squadra di Kosta Runjaic alcuni giocatori che possano rinforzare la rosa rispetto alla scorsa stagione.