Notizie Udinese – Collavino: ”Novità sul match contro la Salernitana”

Il Direttore Generale del club bianconero, Franco Collavino, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv dove ha fatto il punto della situazione

Collavino ha commentato la decisione di ridurre la capienza degli stadi. ''All'inizio di questo campionato abbiamo giocato con gli stadi al 50% della capienza. Perciò siamo abituati a dover affrontare queste situazioni in questo periodo condizionato dalla pandemia. Il nostro desiderio sarebbe quello di poter ospitare il maggior numero di tifosi all’interno della Dacia Arena . Prima della pandemia, avevamo una media spettatori di circa 21mila tifosi per ogni partita. Ora noi vorremmo che con il Super Green Pass e l’uso della mascherina FFP2, che sono stati resi obbligatori, vengano alzati ancora di più i livelli di sicurezza in modo permettere ai tifosi di assistere al campionato in piena sicurezza all’interno della struttura. Ci stiamo muovendo all’interno di uno scenario nuovo con delle norme nuove ma la nostra società farà il massimo per garantire tutte le condizioni di sicurezza ''.

Il dg bianconero è tornato sul match non disputato contro la Salernitana. ''Ci fa piacere che la Salernitana abbia risolto i problemi e che venga garantita la continuità del campionato fino al termine della stagione. Per quanto riguarda i fatti del 21 dicembre, l’Udinese Calcio si è comportata attenendosi ai protocolli esistenti. Adesso la palla è passata al giudice sportivo che si esprimerà a giorni. Voglio dire ai tifosi che avevano acquistato il biglietto per la gara che in funzione della decisione degli organi di giustizia sportiva provvederemo al rimborso del titolo o provvederemo ad emettere un nuovo titolo valido per una nuova gara. Vaccini? L’obbligo dei vaccini ai calciatori va oltre l’obbligo di controllo delle società. Stiamo parlando di una trentina di calciatori su oltre 600 del campionato di Serie A''. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Sfuma l'ennesimo obiettivo per il centrocampo. Ecco di chi si tratta <<<