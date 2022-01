News Udinese – Una situazione paradossale / Ecco i giocatori indisponibili

La squadra si trova in una vera e propria situazione paradossale, nonostante nove contagi nel gruppo squadra sembra essere costretta a giocare

Incredibile quanto può essere beffardo il destino, in qualche giorno si è passati da una squadra al completo e con molta voglia di sorprendere, ad un team in piena difficoltà. Una cessione pesante e il Covid hanno minato, seriamente, le certezze dell'Udinese, che ora dovrà lottare contro la Fiorentina, ma con diversi giocatori non in condizione. Sono usciti i primi cinque nomi dei giocatori che saranno indisponibili domani sera. Molti di questi erano titolari e vanno a creare un vero e proprio problema per il tecnico Gabriele Cioffi. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile, anche se le scelte non sono infinite, anzi, la squadra è ridotta al lumicino. Andiamo intanto a leggere i nomi di chi non sarà convocabile e non potrà giocare il match di domani sera.