Udinese / Collavino su Pafundi: “Non andrà via: ha un contratto con noi”

Il direttore generale dei bianconeri ha parlato del talentino convocato da Mancini in Nazionale, blindandolo a eventuali offerte

Redazione

Il direttore generale bianconero ha fatto il punto su questa prima parte di stagione alla trasmissione televisiva Udinese Tonight. I friulani vogliono proseguire il proprio cammino e hanno intenzione di fare la differenza anche da gennaio in poi anche perché l'Europa non è mai stata così tanto vicina. Da settimana prossima si riprenderà a lavorare al massimo per poter continuare a coltivare questo sogno. Collavino è anche intervenuto sul talento del momento in casa friulana, recentemente accostato al Napoli.

Per il direttore generale Pafundi "è un grande orgoglio per tutta la società che ripaga di tutto il lavoro". Il direttore ha anche raccontato come già l'anno scorso il Presidente Gravina aveva comunicato l’interesse del c.t. Mancini sul giovane talento bianconero. "Credo che la Federazione abbia voluto dare un riconoscimento alla nostra Società. Siamo sempre stati individuati come un club capace di trovare e plasmare diamanti grezzi, meno di lavorare e lanciare giocatori dal settore giovanile".

Collavino su Pafundi — Collavino ha anche ribadito la volontà della società bianconera di trattenere a lungo il proprio gioiello, allontanando le voci che lo vedevano nel mirino del Napoli. "Pafundi è sotto contratto con noi ed il contratto non è in scadenza. Non può essere cercato da club o procuratori con l'intento di farlo trasferire, il regolamento parla chiaro. Credo fermamente che, con il lavoro che stiamo facendo, in cui anche la sua famiglia è parte centrale ed integrante del progetto, il percorso con Simone sarà davvero bello".