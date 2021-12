Notizie Udinese – Collavino: ”La regolarità del campionato è a serio rischio”

Il direttore generale dell'Udinese è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per dire la sua sul match contro la Salernitana

L'anno calcistico dell' Udinese è finito in malo modo. Il club friulano non ha potuto giocare l'ultimo match poichè la Salernitana è stata bloccata dall'ASL. Nei prossimi giorni capiremo se la partita dovrà essere giocata oppure se al team bianconero verrà assegnato il 3-0 a tavolino. Ieri, il direttore generale Franco Collavino è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le sue parole .

Ecco il pensiero del dirigente bianconero. ''C’è stata un’evoluzione di situazioni a partire da ieri sera, quando sono arrivate alcune comunicazioni da parte della Salernitana dicendo che non avrebbero raggiunto Udine ieri, poi che l’avrebbero raggiunta stamattina e poi, stamane, un’altra comunicazione che ha fatto seguito a quella dall’ASL che gli impediva di partecipare a questa trasferta. La situazione è paradossale, abbiamo aspettato l’inizio della gara e l’arrivo della Salernitana, che ovviamente non è arrivata, e l’arbitro ha fatto quanto doveva fare decretando la fine dell’incontro. Si lavora tanto per cercare di creare dei momenti virtuosi in campionato come stavamo facendo nelle ultime prestazioni e probabilmente anche questa sera saremmo stati in grado di fornire una buona prestazione''.