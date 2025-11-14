Udinese – Collavino spara alto: “dobbiamo tornare in…” Le parole

Il Gazzettino pubblica oggi le dichiarazioni del Direttore Generale dell’Udinese , Franco Collavino, rilasciate a Sky: “Non stiamo cercando scuse. Il nostro scopo è tornare in Europa, la nostra società ha già avuto esperienze in questo contesto, anche se purtroppo non negli ultimi anni. Per riprendere questa tradizione assente da tempo, dobbiamo seguire un percorso che richiede tempo, ma abbiamo avviato un piano costruttivo. Stiamo procedendo nella giusta direzione, ma è nel lavoro quotidiano che possiamo continuare a progredire".

Quest'anno tutto sta andando nel verso giusto. Fino ad ora siamo in linea con i nostri progetti dopo un mercato attivo e di qualità che ha portato giocatori promettenti per il futuro e pronti per il presente, come Zaniolo. Inoltre, Atta sta dimostrando il suo valore e attualmente è il centrocampista con il migliore rendimento. Siamo a un quarto del campionato, ma dobbiamo continuare a migliorarci. La scorsa stagione era iniziata dopo una salvezza ottenuta all’ultima giornata. Nel complesso, l’anno scorso abbiamo disputato un buon campionato, anche se alla fine abbiamo avuto un calo. È proprio su questo aspetto che desideriamo lavorare, mantenendo continuità e cercando innanzitutto di assicurare la salvezza il prima possibile, per poi alzare l’asticella e puntare a una posizione migliore in classifica. ”