Notizie Udinese – Collavino: ”Riapertura stadi? Dacia Arena punto di forza”

Il direttore generale bianconero, Franco Collavino, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per dire la sua sulla riapertura degli stadi

RIAPERTUTA STADI - ''E' un primo passo in avanti e siamo veramente molto contenti. Come Udinese Calcioci siamo molto adoperati in tutte le sedi istituzionali per giungere a questo risultato, anche tramite il progetto "Restart" attuato lo scorso 28 febbraio in occasione della partita contro la Fiorentina. Inoltre, il fatto che a Roma si stanno disputando in queste settimane degli incontri degli Europei con il pubblico in condizioni di sicurezza dimostra che ciò che si stava testando era corretto e si stava andando nella direzione giusta. La Dacia Arena per noi è sempre stata un punto di forza e siamo contenti di poter finalmente riabbracciare i nostri tifosi, che grazie alle vaccinazioni e i green pass ci auguriamo possano accorrere sempre più numerosi allo stadio''.