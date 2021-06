Calciomercato Udinese – Sfuma Bonifazi: ecco per quale club firmerà

Kevin Bonifazi non giocherà con l'Udinese nella prossima stagione. Il difensore ha trovato l'accordo con un altro club: ecco quale

Si accende il calciomercato dell' Udinese . Dopo, l'annuncio del rinnovo di Luca Gotti per l'anno prossimo, un' altra ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Si tratta del trasferimento di Rodrigo De Paul all 'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro. L'argentino che firmerà un quinquennale, realizzerà il suo sogno di giocare in Champions League. Il centrocampista non sarà l'unico calciatore a lasciare Udine. Infatti, anche il futuro di Kevin Bonifazi sarà lontano dal Friuli. Il difensore è ad un passo da un club di Serie A. Vediamo quale.

E’ praticamente concluso l'affare che porterà Kevin Bonifazi al Bologna. Il Resto del Carlino afferma che il classe '96 si trasferirà nel club rossoblu per sei milioni di euro. Nell'operazione rientrerà anche il giovane talento Demba Seck, per il quale il club emiliano spenderà 500 mila euro. Per il difensore sarebbe pronto un quadriennale da 600-700 mila euro a stagione. Tuttavia, l'Udinese, già da qualche giorno aveva deciso di non voler puntare su Bonifazi nella prossima stagione. La società bianconera sta valutando altri profili. In particolare, piace molto Riccardo Marchizza, tornato al Sassuolo dopo il prestito allo Spezia. E’ reduce da una buona stagione, in cui è sceso in campo ventiquattro volte, realizzando due assist. Sul giocatore sembra esserci l'interesse anche del Torino, ma i friulani sono in vantaggio. Pozzo ed i suoi collaboratori, hanno messo nel mirino anche Luca Ceppitelli, in scadenza con il Cagliari e Montassar Talbi del Benevento. Il francotunisino, acquistato a gennaio da Vigorito, ma girato in prestito al Rizespor, non vuole rimanere in Campania. La dirigenza bianconera potrebbe riconoscere ai giallorossi un indennizzo di un milione di euro. L'Udinese, oltre alla difesa, deve migliorare anche gli atri reparti. Ecco tre possibili acquisti. Nel frattempo, sono in arrivo due nuovi calciatori: Maxi Romero e Pedro Pereira.