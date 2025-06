Udinese – Collovati: “Nuovo acquirente? Mi auguro che sia…” Le parole

Fulvio Collovati , campione del mondo con la nazionale e con l'Udinese nella stagione 1986/87, ha espresso le sue opinioni sulle pagine del Gazzettino riguardo la possibile vendita della club bianconero: "Non sono certo se il proprietario dell’Udinese deciderà di vendere o meno, ma se ciò dovesse accadere, mi auguro che il nuovo acquirente sia un imprenditore serio, con intendimenti chiari, poiché ci sono stati altri casi in Italia di situazioni diverse senza bisogno di entrare nei particolari. È evidente che c’è un comune interesse a portare a termine la vendita dell’Udinese. Dopo alcuni mesi di trattativa, ritengo che il fondo statunitense sia più motivato ad acquistare l’Udinese rispetto alla volontà di Gianpaolo di vendere il club che ha diretto al meglio per quarant’anni".

Infine, Collovati ha commentato la stagione dell'Udinese: "Mi aspettavo un epilogo differente. Bologna e Udinese sono di livello simile, solo l'Atalanta si distingue come la più forte tra le squadre cosiddette minori, infatti a metà campionato ci sono stati pochi punti a separarle. Tuttavia, la squadra di Italiano ha ingranato una marcia diversa. Ha conquistato la Coppa Italia e a un certo punto era anche in corsa per un posto in Champions, mentre l'Udinese nelle ultime dieci sfide ha trionfato una sola volta e ha perso ben otto incontri. È un peccato, perché la squadra era attrezzata per ottenere un risultato migliore".