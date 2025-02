Udinese – Collovati: “Bisogna continuare a giocare da squadra…” Le parole

“L’Udinese non può sperare in un gol di Lucca, che a me piace molto, o in una magia di un altro suo giocatore, che può essere Thauvin o Sanchez. Deve invece continuare a giocare da squadra, spingendo sino alla fine. È giusto pretendere di più dai bianconeri, poiché la compagine che ho ammirato domenica è forte in ogni settore. Anche la difesa mi è sembrata tra le più ermetiche.

Collovati prosegue: “Finora il consuntivo dei bianconeri è positivo. Trenta punti non sono pochi. Tuttavia, prima di sconfiggere in casa il Venezia due turni fa, ha impiegato tre mesi per ritrovare la via del successo: non conquistava un successo casalingo da ottobre, in occasione del 2-0 sul Cagliari. È giunto il momento di cambiare marcia, lanciando segnali che possono avvalorare il sogno di partecipare nella prossima stagione alla Conference League o all’Europa League. Il calendario dà una mano alla squadra di Runjaic, visto che dopo l’Empoli affronterà Lecce e Parma. È una grossa opportunità per migliorare la classifica e va sfruttata, perché non capiterà più in questo torneo. Stavolta però dovrà fare la partita, mentre a Napoli ha agito soprattutto di rimessa”. le ultime di mercato: Lucca via a giugno? Tutte le squadre interessate