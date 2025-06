Udinese News – Colpo dalla B? Piace Romano Floriano Mussolini

I bianconeri continuano a lavorare di giornata in giornata. La squadra gestita dalla famiglia Pozzo sa che tra pochissimi giorni si tornerà agli ordini di mister Kosta Runjaic con l'obiettivo chiaro di condurre una stagione che possa portare il club nella parte sinistra della classifica. Nel frattempo c'è un serio interessamento per un esterno di centrocampo.

Il calciatore milita attualmente nella Juve Stabia, ma è cresciuto con i biancocelesti allenati attualmente da Maurizio Sarri. Stiamo parlando di Romano Floriano Mussolini, esterno difensivo che si è messo in grande mostra nel corso dell'ultima stagione. C'è solo da capire se effettivamente l'Udinese proverà ad affondare il colpo, al momento si parla solo di semplice interessamento.