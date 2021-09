Udinese, da papabile colpo di mercato invernale ad avversario domenicale

Pierpaolo Marino non si ferma un secondo. La dirigenza dell'Udinese sta studiando tutti i probabili scenari che potrebbero verificarsi prossimamente. Lungimiranza e tanta voglia di portare a termine il progetto cominciato quest'estate.

Le cessioni di De Paul e di Musso hanno dato la possibilità all'Udinese di ricominciare da zero. Sono stati chiusi ben 8 colpi dopo i trasferimenti dei 2 argentini e il mercato bianconero potrebbe non essere ancora finito.

Gennaio si avvicina a piccoli passi ma avanza imperterrito. Il mercato invernale aprirà le porte il 3 gennaio. Tutto dipende da come si metterà la situazione. Dopo uno sprint meraviglioso di inizio campionato, adesso sembra che Luca Gotti stia faticando ad uscire dal tunnel. I suoi attaccanti non segnano più e, per questo problema, Marino potrebbe aver trovato una soluzione. Ecco di chi stiamo parlando <<<