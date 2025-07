Udinese – Come cambia la difesa di Runjaic? Ecco i nomi attuali

In porta ci sono ancora alcune incognite. Il caso scommesse legato a Maduka Okoye lo terrà inattivo per due mesi, fino a inizio ottobre. Per Razvan Sava , però, le prime partite rappresentano un'ottima opportunità per mettersi in evidenza. Non dimentichiamo Daniele Padelli, che a 39 anni affronterà un altro anno con i colori bianconeri e, nonostante il suo ruolo di leader nello spogliatoio, potrebbe essere preferito al rumeno se necessario. Infine è arrivato proprio oggi Nunziante , il portiere del Benevento che sarà subito a disposizione del mister.

La difesa

Il reparto difensivo ha subito le maggiori modifiche. Dopo tre anni trascorsi in Friuli, Jaka Bijol ha deciso di trasferirsi in Premier League con il Leeds. Il club ha così puntato su Nicolò Bertola, un difensore del 2003 che ha avuto una stagione eccellente con lo Spezia: il ventiduenne italiano giocherà come braccetto di destra, grazie alle sue abilità in fase di impostazione e manovra. Tra coloro che rimangono, Oumar Solet è pronto a continuare in bianconero e sarà un punto di riferimento dei tre difensori, ricoprendo il ruolo di braccetto di sinistra. Al centro della difesa, Runjaic sembra intenzionato a schierare Christian Kabasele, che rimarrà a Udine anche per la prossima stagione e prende il posto di Bijol. L'alternativa sarà Lautaro Giannetti, che sarà pronto in caso di necessità. Enzo Ebosse, invece, non sembra far parte del progetto e, dopo il prestito allo Jagiellona, potrebbe lasciare di nuovo Udine.