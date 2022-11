Udinese – Come si sta comportando il neo acquisto Kamara: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'ultimo match prima della pausa è sicuramente molto proibitivo ed infatti ci vuole il massimo dell'impegno per poter strappare i tre punti contro il Napoli di Luciano Spalletti . Una squadra che sta distruggendo il campionato ed ad oggi ha già otto punti di vantaggio sulla seconda (che al momento sono i rossoneri di Milano). Nel frattempo l'Udinese, oltre che pensare al prossimo incontro continua a guardare anche oltremanica dove sta giocando il terzo acquisto più oneroso della storia del club. Stiamo parlando del laterale che sostituirà Udogie: Kamara . Ecco il suo rendimento fino a questo punto.

Dopo una partenza di campionato a dir poco catastrofica, stanno cambiando tutte le carte in Championship. L'esonero del tecnico sembra aver dato la giusta sveglia al Watford che ora continua a scalare posizioni per potersi portare il più vicino possibile alla vetta. Si è passati dal quattordicesimo posto a distanza siderale dalle prime della categoria a soli sei punti dalla vetta. Una vera e propria incredibile rimonta che fa sognare tutti i tifosi. Andiamo a vedere come si sta comportando il laterale sinistro che l'anno prossimo approderà nella massima serie del calcio italiano.

Le ultime prove di Kamara

Sicuramente da lui ci si aspetta un salto di qualità e che sia uno dei calciatori che trascini il Watford in Premier League. Il suo avvio di campionato non è stato dei migliori, ma nelle ultime otto partite ha servito ben due assist ai suoi compagni e si sta rendendo sempre più protagonista. Buone prestazioni che fanno ben sperare in vista della prossima stagione.