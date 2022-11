Napoli-Udinese / Spalletti sul match: “I friulani hanno dimostrato di esserci”

Il team bianconero vuole continuare a sorprendere. I risultati (soprattutto nell'ultimo periodo) tardano ad arrivare, ma l'idea è quella di non mollare nemmeno un centimetro. Da un mese e una settimana non arrivano i tre punti È un termine che ho usato in passato e che penso sfrutterò ancora. L'Empoli ha ricordato le difficoltà che bisognerà affrontare sempre, soprattutto quando si ricomincerà a gennaioe se escludiamo la Coppa Italia sono sei i match senza un successo. La squadra sta facendo notare di non essere in un momento di forma smagliante, ma ha ancora tutte le intenzioni di mettersi sotto e provare a sognare in grande. Il prossimo incontro sarà uno dei più difficili contro un team che sta distruggendo il campionato italiano: il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Proprio il mister di questa grande squadra, Luciano Spalletti, ha presentato il prossimo incontro con i friulani. Ecco le sue dichiarazioni.