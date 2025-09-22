Udinese e Palermo si affrontano nei sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I bianconeri di Kosta Runjaic vogliono ripartire immediatamente dopo la sconfitta interna con il Milan in campionato, i rosanero di Filippo Inzaghi arrivano invece dalla vittoria sul Bari e sono primi in Serie B con Modena e Cesena.
mondoudinese udinese news udinese Verso Udinese-Palermo | Come e dove vedere il match di Coppa Italia
udinese
Verso Udinese-Palermo | Come e dove vedere il match di Coppa Italia
Udinese e Palermo si affrontano nei sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I bianconeri di Kosta Runjaic vogliono ripartire immediatamente dopo la sconfitta interna con il Milan in campionato, i rosanero di Filippo Inzaghi...
Andiamo a scoprire tutte le informazioni sul match di domani in particolare quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.
Partita: Udinese-Palermo
Data: martedì 23 settembre 2025
Orario: 18.30
Canale tv: Italia 1
Streaming: Mediaset Infinity
Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato bianconero: Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA