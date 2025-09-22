mondoudinese udinese news udinese Verso Udinese-Palermo | Come e dove vedere il match di Coppa Italia

Verso Udinese-Palermo | Come e dove vedere il match di Coppa Italia

Verso Udinese-Palermo | Come e dove vedere il match di Coppa Italia - immagine 1
Udinese e Palermo si affrontano nei sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I bianconeri di Kosta Runjaic vogliono ripartire immediatamente dopo la sconfitta interna con il Milan in campionato, i rosanero di Filippo Inzaghi...
Lorenzo Focolari Redattore 

Udinese Palermo si affrontano nei sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I bianconeri di Kosta Runjaic vogliono ripartire immediatamente dopo la sconfitta interna con il Milan in campionato, i rosanero di Filippo Inzaghi arrivano invece dalla vittoria sul Bari e sono primi in Serie B con Modena e Cesena.

Andiamo a scoprire tutte le informazioni sul match di domani in particolare quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita: Udinese-Palermo

Data: martedì 23 settembre 2025

Orario: 18.30

Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Infinity

