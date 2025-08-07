Altra amichevole di livello internazionale per l'Udinese guidata da Runjaic: dove seguire il match contro il Werder Brema in televisione e in streaming.
Werder Brema-Udinese | Ecco come e dove vedere il match
Werder Brema-Udinese | Ecco come e dove vedere il match
Continuano le amichevoli estive dell’Udinese e la prossima gara sarà contro il Werder Brema: ecco gli orari e le modalità di fruizione
Prosegue la preparazione estiva dell'Udinese che, dopo il pareggio per 1-1 con l'NK Opatija e la sconfitta per 3-1 contro lo Shabab Al Ahli, ha conquistato tre vittorie consecutive in amichevole.
La squadra di Kosta Runjaic ha infatti battuto il Qatar (3-0), lo Strasburgo (2-1) e il Twente (1-0).
I bianconeri affronteranno ora il Werder Brema, in un altro match di prestigio a livello internazionale.
Partita: Werder Brema-Udinese
• Data: sabato 9 agosto 2025
• Orario: 15:30
• Canale TV: DAZN
• Streaming: DAZN
