Notizie Udinese – Il fedelissimo di Gotti / In Serie A nessuno come lui

Un giocatore dell'Udinese detiene un primato interessante ed importante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Redazione

Dopo un ottimo avvio (1 pareggio e 2 vittorie), l'Udinese si è leggermente persa. Nelle ultime quattro gare, i friulani hanno conquistato un solo punto. La sosta è arrivata nel momento giusto. I bianconeri potranno sia ricaricare le energie, ma anche assimilare meglio i meccanismi del nuovo modulo, visto che Gotti sembra convinto ad abbandonare la difesa a tre. In vista della gara contro il Bologna, il tecnico friulano ha recuperato Deulofeu e forse Pussetto, ma dovrà fare a meno di Success, Perez e Jajalo. Sicuramente, domenica, scenderà in campo Rodrigo Becao. Il brasiliano è un fedelissimo di mister Gotti. Detiene un importante primato. In Serie A nessuno come lui.

Sempre in campo

Non ci crederete, ma il difensore in queste prime sette gare, è stato sempre in campo. In totale, sono 682 i minuti disputati. Ad annunciarlo, è la Lega Serie A, tramite il proprio profilo social. Il classe '96 è il giocatore di movimento dell'intero campionato ad aver giocato più minuti. Becao partito titolare in ogni gara, non è mai stato sostituito. Inoltre, nonstante il suo ruolo, ha accumulato una sola ammonizione. Il venticinquenne sta crescendo partita dopo partita. Gotti non può fare a meno di lui. Ma andiamo a vedere il minutaggio degli altri giocatori friulani.

I più utilizzati

Naturalmente, al pari di Becao c'è Marco Silvestri. Tuttavia, i portieri non sono stati presi in considerazione in questa speciale classifica. Alle spalle del brasiliano, troviamo un suo connazionale: Samir. Il classe '94 è sempre partito titolare, ma in due occasioni è stato sostituito: al 93' contro la Vecchia Signora ed al 79' a Marassi. Medaglia di bronzo per Roberto Pereyra. L'argentino non ha giocato solamente gli ultimi venticinque minuti nel match contro il Napoli. Altri bianconeri utilizzati tantissimo sono Walace e Nuytinck. Nel frattempo, Marino è scatenato. Per gennaio sono pronti tre colpi. I nomi <<<