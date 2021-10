Notizie Udinese – Finalmente una buona notizia / E’ tornato in gruppo

Oggi pomeriggio, la squadra bianconera è tornata ad allenarsi al Bruseschi. C'è una bellissima novità: ecco quale

Manca sempre meno al ritorno della Serie A. Il campionato riprenderà sabato, ma i tifosi friulani dovranno aspettare un giorno in più per rivedere i loro beniamini giocare. L' Udinese scenderà in campo domenica 17 ottobre alle ore 15. Alla Dacia Arena farà visita il Bologna, reduce dal netto successo per 3-0 contro i bianconelesti di Maurizio Sarri. Sarà un match equilibrato e difficile. I bianconeri lo sanno bene e si stanno preparando al meglio. Intanto, dall'infermeria arriva una bella notizia. Ecco quale.

Finalmente, questo pomeriggio, Gerard Deulofeu è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Lo spagnolo ha superato la forte contusione alla caviglia destra contro la Samp e si candida per una maglia da titolare in vista di domenica. Sensazioni positive anche per Nacho Pussetto. L'argentino ha continuato a seguire un lavoro personalizzato, ma tra domani e mercoledì è atteso all'allenamento con i compagni. Probabilmente, con il Bologna non partirà titolare, ma salvo sorprese sarà regolarmente a disposizione di mister Gotti. Nessuna novità, invece, per Nehuen Perez e Mato Jajalo. Il primo è alle prese con un risentimento muscolare, mentre il secondo ha subito una forte botta al ginocchio. Le loro condizioni dovranno essere monitorate giorno dopo giorno. Proviamo ad ipotizzare la formazione che manderà in campo Gotti.