La vittoria contro l'Atalanta genera un certo ottimismo tra i bianconeri, dove il rendimento attuale è simile a quello dell'anno scorso, con 16 punti dopo dieci giornate, uno in più rispetto a oggi. Runjaic sta dando nuova vita anche a Jurgen Ekkelenkamp, che ha giocato come titolare in tre delle ultime quattro partite e sta mostrando segni di miglioramento.
udinese
Udinese – Come stanno Davis e Kristensen? Il punto in vista della Roma
L’allenatore spera di avere nuovamente disponibile per la partita di Roma anche Keinan Davis, che si è infortunato a Torino contro la Juventus, ma il problema si è rivelato meno grave del previsto. L'esame al flessore della gamba destra non ha mostrato lesioni, infondendo così un notevole sollievo al 27enne di Stevenage, che ha già segnato tre gol in campionato, e ha consentito all’attaccante di pianificare un rientro imminente, con l’obiettivo di essere presente a Roma.
Il team da oggi si concentrerà per permettere a Runjaic di includerlo nella lista per la trasferta nella capitale, mentre Thomas Kristensen sicuramente non sarà disponibile, ma si spera di recuperarlo per la prima partita dopo la pausa di novembre, che si giocherà il 22 novembre contro il Bologna.
