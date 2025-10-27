mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Come e dove vedere la gara allo Juventus Stadium

News Udinese – Come e dove vedere la gara allo Juventus Stadium

La sfida tra bianconeri si svolgerà alle 18:30 di mercoledì 29 Ottobre allo Juventus Stadium: ecco come e dove vedere il match
Juventus e Udinese si affrontano nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata. La squadra guidata da Tudor attraversa un periodo molto difficile: ha collezionato otto partite senza riuscire a vincere, sia in campionato che in Champions, e non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro gare ufficiali. La Juventus, dopo la sconfitta contro la Lazio, si trova all'ottavo posto in classifica con un totale di 12 punti.

A un solo punto di distanza si trova l'Udinese, che ha appena conquistato tre punti grazie alla vittoria per 3-2 sul Lecce. I friulani stanno attraversando un buon momento, avendo ottenuto risultati positivi nelle ultime tre partite.

JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus-Udinese

• Data: mercoledì 29 ottobre 2025

• Orario: 18.30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

