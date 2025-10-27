News Udinese – Come e dove vedere la gara allo Juventus Stadium

Juventus e Udinese si affrontano nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata. La squadra guidata da Tudor attraversa un periodo molto difficile: ha collezionato otto partite senza riuscire a vincere, sia in campionato che in Champions, e non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro gare ufficiali. La Juventus, dopo la sconfitta contro la Lazio, si trova all'ottavo posto in classifica con un totale di 12 punti.
La sfida tra bianconeri si svolgerà alle 18:30 di mercoledì 29 Ottobre allo Juventus Stadium: ecco come e dove vedere il match
A un solo punto di distanza si trova l'Udinese, che ha appena conquistato tre punti grazie alla vittoria per 3-2 sul Lecce. I friulani stanno attraversando un buon momento, avendo ottenuto risultati positivi nelle ultime tre partite.
JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING—
• Partita: Juventus-Udinese
• Data: mercoledì 29 ottobre 2025
• Orario: 18.30
• Canale TV: DAZN
• Streaming: DAZN
