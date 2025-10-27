News Udinese – Come e dove vedere la gara allo Juventus Stadium

Juventus e Udinese si affrontano nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per la nona giornata. La squadra guidata da Tudor attraversa un periodo molto difficile: ha collezionato otto partite senza riuscire a vincere, sia in campionato che in Champions, e non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro gare ufficiali. La Juventus, dopo la sconfitta contro la Lazio, si trova all'ottavo posto in classifica con un totale di 12 punti.