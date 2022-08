Monza-Udinese | Il commento della sfida: primi tre punti per i friulani

Partita pirotecnica all'U Power Stadium tra i bianconeri e gli uomini di Stroppa. È però l'Udinese a uscire vittoriosa dal campo e a mettere in cascina i primi tre punti stagionali. Gara tutto sommato positiva per i friulani che però devono fare i conti, ancora una volta, con le troppe chance non concretizzate che hanno tenuto in vita fino alla fine un Monza coriaceo.