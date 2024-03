Udinese-Salernitana 1-1 | Il commento: Ebosele condanna i friulani al pari

Oggi scende sul campo da gioco l'Udinese per una sfida fondamentale in ottica salvezza contro la salernitana. Ecco il commento dell'incontro minuto per minuto con le considerazioni finali.

Primo squillo della salernitana all'8' con Tchaouna che dal limite dell'are fa partire un destro potente ma poco preciso che si spegne al di sopra della traversa. Dopo due minuti ecco il vantaggio ospite sempre con Tchaouna: mancino splendido del numero 33 che s'infila sul secondo palo. Non può nulla Okoye. Occasione clamorosa per il pareggio: girata nell'area piccola di Lucca che trova la risposta incredibile di Ochoa che dice no al tentativo dell'attaccante italiano. Altra chance per il pareggio per i friulani al 39': tacco immaginifico di Thauvin che premia l'inserimento di Lovric che da ottima posiziona strozza il destro e calcia sul fondo. All'ultimo respiro del primo tempo arriva il meritato pareggio bianconero: cross di Thauvin che pesca Kamara che in rovesciata buca Ochoa. Gol stellare, il primo in Serie A per l'ivoriano.