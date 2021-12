Udinese – Il commento della gara: ”All’ultimo respiro”

Il commento della quindicesima giornata di campionato. L'Udinese perde 4-3. Riviviamo il match minuto per minuto

All'Olimpico è andato in scena il match tra biancocelesti e bianconeri. E’ stata una partita incredibile, piena di emozioni. All'ultimo respiro, l'Udinese ha trovato il gol del 4-4. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara.

Primo tempo

Partita che inizia a ritmi bassi. Le squadre preferiscono studiarsi senza prendere rischi inutili. Con il passare de minuti, i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco. L’Udinese si difende e prova a ripartire in contropiede affidandosi alla potenza fisica ed alla velocità di Beto. È proprio il bomber portoghese a sbloccare il match al 16’. Jajalo mette in mezzo un cross morbido che Beto schiaccia di testa prendendo in controtempo Reina. I biancocelesti reagiscono con un bel tiro di Luis Alberto che termina fuori. Poco dopo ci prova Acerbi con un colpo di testa, ma finisce alto. Al 32’ l’Udinese raddoppia con un contropiede fulmineo. Success lancia in profondità per Beto che in velocità supera i difensori biancocelesti. Solo contro Reina non trema: portiere saltato e 0-2. Tuttavia, il doppio vantaggio dura solamente un minuto. Immobile a porta vuota mette dentro la rete che riapre il match. L’Udinese non si scoraggia e grazie all’ennesimo contropiede trova il gol dell’1-3. Molina sfrutta alla perfezione l’ assist di Deulofeu. Ma passiamo alla ripresa.

Secondo tempo

Nel secondo tempo i padroni di casa partono forte e dopo 5 minuti trovano il gol del 2-3 con un tiro di Pedro. Al 55’ arriva anche la rete del pareggio. Milinkovic Savic da fuori area lascia partire un mancino chirurgo che bacia il palo ed entra in porta. Silvestri non può nulla. 3-3! Partita ricca di emozioni. Al 57, però, l’episodio che può cambiare di nuovo il match: doppio giallo per Patric e biancocelesti in 10. Gotti prova a dare la scossa con i cambi: dentro Pussetto e Arslan per Success e Jajalo. Al 69’, però, Molina ingenuo prende una seconda ammonizione inutile e sciocca. Ristabilita la parità numerica. Al 73’ arriva un’altra brutta notizia: Becao è costretto ad uscire a causa di un problema muscolare. Il problema sembra essere abbastanza grave. Finisce la striscia di minuti consecutivi in campo del brasiliano. All’80’ il gol beffa. Basic crossa in mezzo, Acerbi sventa e di testa insacca alle spalle di Silvestri. 4-3. Clamoroso. Ma quando tutto sembrava finito, Arslan fa esplodere di gioia tutti i tifosi bianconeri. Grande destro che termina sotto l'incrocio dei pali e 4-4. Nel frattempo, ecco le pagelle. Siete d'accordo? <<<